Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

7 saat önce

Zonguldak'ta narkotik şube ekipleri, düzenledikleri operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu, System.String[]

Zonguldak'ta narkotik şube ekipleri, düzenledikleri operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabaha karşı operasyon düzenledi. Operasyonda A.K., K.D., Y.K. ve M.D. isimli şüpheliler yakalandı. Operasyonda küçük paketler halinde uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. ve M.D. "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonları aralıksız sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:28 Kaynak: İHA
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