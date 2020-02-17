Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

7 saat önce

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutukluZONGULDAK'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul'dan uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kozlu ilçesi girişinde şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 500 gram sentetik uyuşturucu maddesi bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E.(41), A.K.(39), M.Ç.(39) emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. ve A.K. tutuklandı, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:22 Kaynak: DHA
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