Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

19.11.2020 18:10
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu, System.String[]

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 15 gram uyuşturucu ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Kdz Ereğli ve Merkez bölgesinde yaptıkları operasyonda; U.T. (31) ve B.İ. (29) isimli şüpheliler; yapılan takip sonucu Narkotimlerce yakalandı. Operasyonda 15 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edilen 2 bin TL ele geçirildi. Uyuşturucu Madde sattığı tespit edilen U.T. (31) ve B.İ. (29) isimli şahıslar gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Uyuşturucu Operasyonu, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu - Son Dakika


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