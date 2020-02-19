Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu (3) - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu (3)
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ÖĞRENCİ SERVİSİ ŞOFÖRÜYMÜŞZonguldak'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp çıkarıldığı adliyede 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanan U.R.G.'nin öğrenci servisi şoförlüğü yaptığı ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:46 Kaynak: DHA
ÖĞRENCİ SERVİSİ ŞOFÖRÜYMÜŞ
Zonguldak'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp çıkarıldığı adliyede 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanan U.R.G.'nin öğrenci servisi şoförlüğü yaptığı ortaya çıktı. Bir ilkokul ve ortaokula öğrenci taşımacılığı yapan U.R.G.'nin uyuşturucu maddeyle yakalanması öğrencilerin velileri tarafından tepkiyle karşılandı.
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