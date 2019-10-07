Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında H.B., B.M. ve İ.T. isimli 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 130 adet uyuşturucu hap, 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden H.B. ve B.M. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu sürerken, İ.T. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK