Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Ereğli İlçe Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu madde getirileceğini tespit etti. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan Ereğli'ye gelen 3 kişinin bulunduğu otomobil durduruldu. O.T.(19), G.T.(21) ve O.K.(20) gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada 150 gram esrar, 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:48 Kaynak: DHA
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