Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kenevir bitkisi ele geçirildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda M.K., E.T. ve İ.K. isimli 3 şüphelinin izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Devrek ilçesindeki ormanlık alanda yapılan aramada 73 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. 3 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmanın olayla ilgili sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Kenevir, Devrek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:48 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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