Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

11 saat önce

ZONGULDAK'ta, narkotik köpeği 'Dark' ile yapılan operasyonda 3 kilo esrar ve 95 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
ZONGULDAK'ta, narkotik köpeği 'Dark' ile yapılan operasyonda 3 kilo esrar ve 95 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü  Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlarda K.B., H.G., M.K. ve U.A. gözaltına alındı. Narkotik köpeği 'Dark'ın da kullanıldığı aramalarda 3 kilo esrar ve 95 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:56 Kaynak: DHA

Narkotik, Zonguldak, Güncel
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