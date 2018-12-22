Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu

3 saat önce

Alaplı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 200 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Alaplı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 200 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu ve uyarıcı madde getirdiği belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, narkotik dedektör köpeği "Dark"ın da kullanıldığı operasyonda şüphelendikleri İ.Ç'nin kullandığı aracın motor kısmına saklanmış 200 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:47 Kaynak: AA

Alaplı, Güncel
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