Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Alaplı
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 200 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ile Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu ve uyarıcı madde getirdiği belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, narkotik dedektör köpeği "Dark"ın da kullanıldığı operasyonda şüphelendikleri İ.Ç'nin kullandığı aracın motor kısmına saklanmış 200 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.