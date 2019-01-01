Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Zonguldak
'ın Ereğli ve Çaycuma
240 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ereğli ve Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, narkotik köpeği "Dark"ın da katılımıyla düzenlediği operasyonda 240 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda, 1 kişi gözaltına aldı.
Narkotik konularla ilgili 7 kişi hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi.