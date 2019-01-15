Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Zonguldak'ta, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Zonguldak
'ta, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, İstanbul
'dan uyuşturucu madde ticareti yapmak için kente geldikleri iddia edilen şahıslara yönelik narkotik köpeği "Dark"ın da katılımıyla operasyon düzenledi.
Operasyonda, 75 gram skank, 65 gram kubar esrar, 21 ekstazi hap ve 1,20 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.K. (34) ve Y.T. (44) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:12 Kaynak: AA
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