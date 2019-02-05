Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu

17 dakika önce

Zonguldak merkez ile Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Zonguldak merkez ile Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda A.K. (19) ve G.Ö. (20) gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri doğrultusunda, uyuşturucu sattığı tespit edilen M.K. (22) ve B.K. (19) de Devrek ilçesinde yakalandı.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından A.K. ve G.Ö. serbest bırakılırken diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler M.K. ve B.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:28 Kaynak: AA

Devrek, Zonguldak, Güncel
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