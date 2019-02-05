Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu
17 dakika önce
Zonguldak merkez ile Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Zonguldak merkez ile Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda A.K. (19) ve G.Ö. (20) gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri doğrultusunda, uyuşturucu sattığı tespit edilen M.K. (22) ve B.K. (19) de Devrek ilçesinde yakalandı.
Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından A.K. ve G.Ö. serbest bırakılırken diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler M.K. ve B.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:28 Kaynak: AA
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