Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 430 gram bonzai ele geçirildi, 4 kişi yakalandı.

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 430 gram bonzai ele geçirildi, 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente İstanbul'dan uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede uyuşturucuyu satmaya çalıştığı belirlenen B.T, U.M.Ö, F.B. ve S.K'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, satışa hazır halde 430 gram bonzai ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:14 Kaynak: AA

Alaplı, Zonguldak, Güncel
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