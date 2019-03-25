Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapmak için kente gelen şahıslara yönelik, narkotik köpeği "Dark"ın da katılımıyla operasyon düzenledi.



Operasyonda, T.K. ve U.K. gözaltına alınırken bulundukları araçta 1 kilogram uyuşturucu, ekstazi hap ve metamfetamin ele geçirildi.



Şüphelilerin, uyuşturucuları narkotik köpeğinin bulamaması için sarımsaklarla bantladıkları öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti " suçundan tutuklandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Palamut Balığının Solungacına Gizlenmiş 56 Gram Kokain Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığına 600 İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı

Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile Pasaportsuz Seyahat İçin Toplantılar Başladı