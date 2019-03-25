Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu
12 dakika önce
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapmak için kente gelen şahıslara yönelik, narkotik köpeği "Dark"ın da katılımıyla operasyon düzenledi.
Operasyonda, T.K. ve U.K. gözaltına alınırken bulundukları araçta 1 kilogram uyuşturucu, ekstazi hap ve metamfetamin ele geçirildi.
Şüphelilerin, uyuşturucuları narkotik köpeğinin bulamaması için sarımsaklarla bantladıkları öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti " suçundan tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:48 Kaynak: AA
Palamut Balığının Solungacına Gizlenmiş 56 Gram Kokain Ele Geçirildi
Milli Savunma Bakanlığına 600 İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı
Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile Pasaportsuz Seyahat İçin Toplantılar Başladı