Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu

16 dakika önce

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın ardından düzenlenen operasyonda ekipler, O.G. ve V.G'yi gözaltına aldı.

Operasyonda 130 adet uyuşturucu ve uyarıcı sentetik madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.G. çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı, O.G. salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:08 Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel
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