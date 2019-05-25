Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak
'ta, "Şehit Polis
Hayrullah Taşköprü
" adı verilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Fiziki ve teknik takip sonucu narkotik köpeği Dark'ın da katılımıyla düzenlenen ve "Şehit Polis Hayrullah Taşköprü" adı verilen operasyonda C.D, S.Y, F.K. gözaltına alındı.
Operasyonda, 120 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, C.D. ve S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.