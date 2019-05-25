Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Zonguldak'ta, "Şehit Polis Hayrullah Taşköprü" adı verilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Zonguldak'ta, "Şehit Polis Hayrullah Taşköprü" adı verilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Fiziki ve teknik takip sonucu narkotik köpeği Dark'ın da katılımıyla düzenlenen ve "Şehit Polis Hayrullah Taşköprü" adı verilen operasyonda C.D, S.Y, F.K. gözaltına alındı.

Operasyonda, 120 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, C.D. ve S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:38 Kaynak: AA
Taşköprü, Zonguldak, Güncel
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