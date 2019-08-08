Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
2 saat önce
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:52 Kaynak: AA
'ın Gökçebey
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bakiler köyü Bekirbaşoglu Mahallesi'nde tarlada kenevir yetiştirildiğini tespit etti.
Belirlenen tarlaya düzenlenen operasyonda, toplam 160 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Operasyonda şüpheliler T.Ç. ve U.E. gözaltına alındı. Ekiplerce toplanan kenevirler ise imha edildi.
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