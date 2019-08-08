Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bakiler köyü Bekirbaşoglu Mahallesi'nde tarlada kenevir yetiştirildiğini tespit etti.
Belirlenen tarlaya düzenlenen operasyonda, toplam 160 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Operasyonda şüpheliler T.Ç. ve U.E. gözaltına alındı. Ekiplerce toplanan kenevirler ise imha edildi.
Zonguldak, Gökçebey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:52 Kaynak: AA
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