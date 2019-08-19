Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Fiziki ve teknik takip sonucu kent merkezi ve Kilimli ilçesinde düzenlenen operasyonda O.K, H.Ö. ve B.K. gözaltına alındı.

Operasyonda 366 gram uyuşturucu, 12 kök Hint keneviri ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık bin lira ele geçirildi.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. tutuklandı.
Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uyuşturucu Ticareti, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:00 Kaynak: AA
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