Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Ekipler, Ç.A. ile B.A. çiftinin adresine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 70 gram uyuşturucu ele geçirilirken şahıslar gözaltına alındı.

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Akrabalarıyla kavga eden adam içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi