Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

5 saat önce

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.


Ekipler, Ç.A. ile B.A. çiftinin adresine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 70 gram uyuşturucu ele geçirilirken şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye gönderilen şüphelilerden Ç.A. tutuklanırken, eşi B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:18 Kaynak: AA
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