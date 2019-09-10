Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Alaplı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıbel köyünde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede R.Y'nin tarlasında kenevir yetiştirdiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda R.Y. gözaltına alındı. Aramalarda 100 kök Hint keneviri ve 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak, Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmen, uyuşturucu parası için yakın arkadaşının çocuğu olan öğrencisini kaçırdı
İçişleri Bakanı Soylu: Otoyollarda hız sınırının 140 kilometre olması için çalışma yapıyoruz Türkiye Özbekistan ve Sudan'da maden arayacak 710 liralık trafik cezasını ödememek için 210 bin lira harcadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 18:03:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]