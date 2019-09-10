Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Alaplı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıbel köyünde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları incelemede R.Y'nin tarlasında kenevir yetiştirdiğini belirledi.
Düzenlenen operasyonda R.Y. gözaltına alındı. Aramalarda 100 kök Hint keneviri ve 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.