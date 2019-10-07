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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

18 dakika önce

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanıldığı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda H.B, B.M. ve İ.T. yakalandı.

Operasyonda 130 uyuşturucu hap ile 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerden İ.T. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, H.B. ve B.M. ise adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:40 Kaynak: AA
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