Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, kentte uyuşturucu kullanıldığı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ilçe merkezinde Muammer O'nun (59) kullandığı 67 LG 496 plakalı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 990 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken sürücü de gözaltına alındı.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisinden ayrıldı, öğretmenevi terasından atlamaya kalktı
CHP'den erken seçim açıklaması: Olacaksa bir an önce olmasını biz de isteriz Demet Akalın, MasterChef Kıvanç'a sert çıktı: Pilavcılara kurban ol, saygısız olan sensin Güleda'yı 'bana geri dönmezsen kendimi asarım' diye tehdit etmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 21:37:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]