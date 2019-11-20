Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, kentte uyuşturucu kullanıldığı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, ilçe merkezinde Muammer O'nun (59) kullandığı 67 LG 496 plakalı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 990 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken sürücü de gözaltına alındı.