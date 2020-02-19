Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu (3)ÖĞRENCİ SERVİSİ ŞOFÖRÜYMÜŞZonguldak'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp çıkarıldığı adliyede 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanan U.R.G.'nin öğrenci servisi şoförlüğü yaptığı ortaya çıktı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu (3)

ÖĞRENCİ SERVİSİ ŞOFÖRÜYMÜŞ

Zonguldak'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp çıkarıldığı adliyede 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanan U.R.G.'nin öğrenci servisi şoförlüğü yaptığı ortaya çıktı. Bir ilkokul ve ortaokula öğrenci taşımacılığı yapan U.R.G.'nin uyuşturucu maddeyle yakalanması öğrencilerin velileri tarafından tepkiyle karşılandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:49 Kaynak: DHA
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