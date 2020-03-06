Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi. H.Ç., isimli suç makinesi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, yaralama ve hırsızlık gibi hakkında 4 farklı suçtan farklı illerde yakalama emri olduğu tespit edilen H.Ç.; farklı nitelikte ve özellikte uyuşturucu uyarıcı madde ile yakalandı.


Takip neticesinde Narkotimler farklı özellikte yaklaşık 80 gr. uyuşturucu, uyarıcı madde yakaladı. Şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.


Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin derinleştirdiği çalışmada; T.B, O.Y., M.D. ve S.A'nın da mahkeme kararıyla haklarında yakalama emri bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler Narkotimlerce kıskıvrak yakalandı. - ZONGULDAK

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:07 Kaynak: İHA
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