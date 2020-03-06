Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla S.B., F.B., B.Ö., N.Ö. ile Ş.K'yi gözaltına aldı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu elde geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:20 Kaynak: AA
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