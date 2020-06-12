Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerinin yanı sıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Filyos beldesinde bir kişinin evinin balkonundaki saksılarda kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.

Ekipler, söz konusu adrese yaptıkları operasyonda Y.A. (33) ve H.D'yi (21) uyuşturucu madde kullandıkları sırada gözaltına aldı.

Operasyonda, saksılara dikilmiş 8 kök kenevir bitkisi, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 3 paket uyuşturucu madde sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.