Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye İstanbul'dan bir kişinin uyuşturucu hap getireceği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.
Ekipler, yaptıkları incelemede, B.K'nin temin ettiği uyuşturucu hapları satacağını belirledi.
B. K, İstanbul'dan, Devrek'e otobüsle geldiği sırada ekiplerce gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 27 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.