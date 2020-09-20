Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yalnızçam köyünde bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemelerde B.U. (19) ve E.U'yu (33) gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.