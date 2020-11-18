Son dakika: ZONGULDAK - Uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Zonguldak'ta yabancı bandıralı bir gemide uyuşturucu hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Ro-Ro Limanı'na yanaşan yabancı bayraklı gemide arama yapıldı.
Narkotik ekipleri ile arama köpeğinin yardımıyla gemi mürettebatına ait kamarada 4 uyuşturucu hap bulundu.
Şüpheli şahıslar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçundan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Öte yandan operasyon anı ekiplerin kameralarına yansıdı.
- Kaynak: AA
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