Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda uyuşturucu madde bulunduran iki şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; H.G.S. (17) ve V.Y. (40) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Alınan arama kararı ile araca düzenlenen operasyonda H.G.S. (17) ve V.Y. (40) isimli şahısların üzerinde yapılan aramada; 15 gram bonzai, 10 gram tütünle karışık bonzai, 2 adet ecstasy hap, 1 fişek bonzai ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.