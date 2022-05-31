ZONGULDAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika
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ZONGULDAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

31.05.2022 11:58

ZONGULDAK'ta, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 15 kişiden 9'u tutuklanırken, hasta olan bir kişiye ise ev hapsine alındı.

ZONGULDAK'ta, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 15 kişiden 9'u tutuklanırken, hasta olan bir kişiye ise ev hapsine alındı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu getiren ve satışını yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 kilo 750 gram uyuşturucu madde, 198 kenevir bitkisi, 145 tabanca mermisi, 14 uyarıcı hap, 7 bıçak, 2 tabanca, 2 hassas terazi, 1 muşta ve suçtan elde edilen paraya el konuldu. Adliyeye sevk edilen 15 kişiden 9'u tutuklanırken, KOAH hastası bir kişi ev hapsine alındı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)

ZONGULDAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU
ZONGULDAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU
ZONGULDAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU
ZONGULDAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZONGULDAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika


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