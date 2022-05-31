ZONGULDAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

ZONGULDAK'ta, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 15 kişiden 9'u tutuklanırken, hasta olan bir kişiye ise ev hapsine alındı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu getiren ve satışını yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 kilo 750 gram uyuşturucu madde, 198 kenevir bitkisi, 145 tabanca mermisi, 14 uyarıcı hap, 7 bıçak, 2 tabanca, 2 hassas terazi, 1 muşta ve suçtan elde edilen paraya el konuldu. Adliyeye sevk edilen 15 kişiden 9'u tutuklanırken, KOAH hastası bir kişi ev hapsine alındı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)