Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

18.04.2022 16:12
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda R.H, G.D, S.S, B.A.T, A.K, C.Y, S.E. ile Ş.A'yı gözaltına aldı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'si hakkında uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, hakkında aynı suçtan yakalama kararı bulunan S.S. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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