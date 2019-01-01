Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama
58 dakika önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 2 kavanoz esrar maddesi ele geçirilen Onur G. (24) gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığına çıkarılan Onur G. kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak, imalat ve ticaretini yapma suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Beycuma
Cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:54 Kaynak: İHA
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