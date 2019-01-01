Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

58 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 2 kavanoz esrar maddesi ele geçirilen Onur G. (24) gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığına çıkarılan Onur G. kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak, imalat ve ticaretini yapma suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Beycuma Cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:54 Kaynak: İHA

Polis, Zonguldak, 3. Sayfa
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