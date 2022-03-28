Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Yol kontrolü sırasında araçta yapılan aramada 500 gram toz ve 6 gram kubar esrar, 100 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.