Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

28.03.2022 12:55
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Yol kontrolü sırasında araçta yapılan aramada 500 gram toz ve 6 gram kubar esrar, 100 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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