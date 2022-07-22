Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

22.07.2022 14:18
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Yunus ekiplerince kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüpheliler H.K, U.A, M.K, H.A, A.K, V.Ö, N.U.T. ve B.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve U.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 şüpheli hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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