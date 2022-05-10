Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

10.05.2022 16:47
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

??? Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

??? Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduranlara yönelik çalışma kapsamında dün gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Ekiplerce dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin ikametlerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve içiminde kullanılan aparat ile hassas terazi ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan 6 zanlı hakkında "uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından adli işlem yapılmıştı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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