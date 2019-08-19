Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İl Merkezinde ve Kilimli İlçesinde "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda O.K, H.Ö. ve B.K. gözaltına alındı.

Operasyonda 366 gram uyuşturucu-uyarıcı madde, 12 kök Hint kenevir bitkisi ve uyuşturucudan elde edilen yaklaşık bin TL para ele geçirildi.

Şüpheliler O.K, H.Ö. ve B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK
Uyuşturucu Ticareti, Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tunceli'de PKK/KCK operasyonu! HDP'li başkan adayı ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı
10 kişinin yaralandığı kız isteme kavgasında bu kez de kız tarafı konuştu Alman turist 'Beni çöpe atın' yazılı notla ölü bulundu Selin vurduğu Eminönü'nde esnaf, 150 bin lira zarara uğradı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 15:24:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]