Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan, ticaretini yapan ve sevk edenlere yönelik çalışma kapsamında, Gürbüzler köyü mevkisinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta ve içerisinde bulunan 3 kişinin üst aramasında, 200 gram metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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