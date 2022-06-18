Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Operasyonda uyuşturucu madde ile 2 cep telefonu, 17 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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