Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

18.06.2022 13:27
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda uyuşturucu madde ile 2 cep telefonu, 17 uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika haber! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu;3 tutuklu Son dakika haber! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu;3 tutuklu Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı Zonguldak'taki silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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