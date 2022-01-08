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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

08.01.2022 17:24
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve Kdz. Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve Kdz. Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve Kdz. Ereğli ilçesi olmak üzere uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İl merkezinde yapılan narkotik operasyonunda O.A., M.C.T. ve H.A. isimli şüphelilerden 15 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalanan O.A. ve M.C.T., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan işlem görürken H.A. ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Kdz. Ereğli ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda Y.K., F.F.K. ve D.B.'den yaklaşık 25 gram uyuşturucu madde ile birlikte 2 adet hassas terazi ve suçtan elde edilen para ele geçirildi. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yakalanan Y.K., F.F.K. ve D.B.'ye 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen il merkezinden H.A çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Ereğli ilçesinde tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen D.B, Y.K ve F.F.K isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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Uyuşturucu Operasyonu, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
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