Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

7 saat önce

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, narkotik köpeği ve drone da kullanılan operasyonda K.B, Ö.Ç, Y.K, B.K, A.B. ve Ç.K. yakalandı.

Aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi.

K.B. ve Ç.K, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Zonguldak, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:50 Kaynak: AA
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