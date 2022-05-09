Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

09.05.2022 17:17
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, düzenledikleri iki ayrı operasyonda M.K, B.A.T, Ö.B, G.D, T.K, S.K, O.K, T.K. ve H.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve içimde kullanılan aparat ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı hakkında "uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

T.K, O.K. ve H.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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