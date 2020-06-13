Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hamzafakıhlı Mahallesi'ndeki ihbarı değerlendirmek için harekete geçti. Ekiplerce, Y.A'nın bahçesindeki serada kenevir yetiştirdiği belirlendi. Operasyonda 27 kök Hint keneviri ile ikamette yapılan aramada bir miktar esrar ve esrar tohumu ele geçirildi. Keneviri ektiği iddia edilen Ö.D. ile bahçe sahibi Y.A emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ö.D. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Y.A. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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