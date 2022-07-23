İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bir şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı. Emniyetten serbest bırakılan 6 şüpheliye ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Zonguldak, Hisarcık, Devrek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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