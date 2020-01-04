Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi

7 saat önce

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 700 gram sentetik uyuşturucu ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirildi.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi, System.String[]

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 700 gram sentetik uyuşturucu ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi çevresinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, üniversite çevresinde A.B, O.O, B.B. ve S.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 700 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 5 bin liranın yanı sıra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:56 Kaynak: AA
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