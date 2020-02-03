Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

6 saat önce

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, narkotik köpeği ve drone da kullanılan operasyonda K.B, Ö.Ç, Y.K, B.K, A.B. ve Ç.K. yakalandı.

Aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu, uyarıcı madde ele geçirildi.

K.B. ve Ç.K, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ö.Ç. ve Y.K. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:24 Kaynak: AA
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