Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

23.08.2022 20:20
Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinden 313 gram farklı nitelikte ve öldürücü etkiye sahip uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi ve suçtan elde edilen paralar ele geçirildi. M.B.'ye "uyuşturucu veya uyarı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. G.M, E.K. ve A.A. ise "uyuşturucu veya uyarı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen E.K, G.M. ve A.A. isimli şüphelilerden E.K. mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kalırken G.M. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'taki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
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