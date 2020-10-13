Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

M.Y. düzenlenen operasyonda gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler, On Temmuz Mahallesi Acılık Sokakta M.Y'nin (39) uyuşturucu madde sattığını belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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