Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen N.Ç. ve Y.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:26 Kaynak: AA
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