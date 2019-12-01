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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:26 Kaynak: AA
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen N.Ç. ve Y.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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