Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adliyeye sevk edilen S.K ve Ü.F. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 60 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

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Hem çaldılar hem de dalga geçer gibi "öncesi ve sonrası" fotoğrafı çektiler