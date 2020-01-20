Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, S.K, Ü.F. ve G.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 60 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Şüphelilerden G.A. emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı.

Adliyeye sevk edilen S.K ve Ü.F. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:52 Kaynak: AA
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